La Roma, in vista del ritiro dal calcio di Mats Hummels è alla ricerca di un possibile sostituto per ricoprire il centrale di difesa. Tra i candidati per il ruolo c’è Jhon Lucumi, su la quale i giallorossi avrebbero mostrato dei apprezzamenti in vista del mercato di giugno. La Roma non è l’unica ad aver messo gli occhi sul colombiano. Difatti, come riporta Rudy Galetti di Sportitalia su X, su di lui ci sarebbe l’interesse anche dei partenopei del Napoli e l’Inter di mister Inzaghi.

