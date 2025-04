Con l’avvicinarsi del mercato estivo, la Roma inizia a monitorare con attenzione alcuni profili in vista del rafforzamento della rosa. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza giallorossa c’è quello di Sem Steijn, giovane centrocampista offensivo del Twente che si sta mettendo in luce come una delle rivelazioni del campionato olandese.

Secondo quanto riportato dal Telegraaf, il classe 2001 sarebbe seguito con particolare interesse dal club capitolino, attratto dalle sue doti realizzative fuori dal comune per un centrocampista. Steijn è infatti attualmente il capocannoniere dell’Eredivisie con 23 gol, ai quali si aggiungono 4 reti in coppa e 6 assist, per un totale di 27 gol stagionali. Numeri che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione anche di altre società, tra cui Inter e Feyenoord.

Il giocatore, che ha rinnovato con il Twente lo scorso dicembre, dispone di una clausola rescissoria da 10 milioni di euro: una cifra accessibile per molti club europei, che potrebbe innescare una vera corsa alla firma nei prossimi mesi. La Roma resta alla finestra, consapevole di poter inserire Steijn in un progetto tecnico che mira a ringiovanire e valorizzare la rosa.