La Roma guarda con attenzione al mercato di gennaio e mette nel mirino un nome che potrebbe infiammare l’ambiente giallorosso: Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta, protagonista di una stagione passata da urlo ma ora al centro di tensioni con lo staff tecnico, è finito nel taccuino della dirigenza capitolina.

Secondo quanto riportato Calciomercato.com, a Trigoria si starebbe valutando seriamente il profilo dell’ex Leicester. La Roma, alle prese con un reparto offensivo decimato dagli infortuni, cerca rinforzi di qualità e Lookman rappresenta un’occasione ghiotta.

Il nodo, però, resta Gian Piero Gasperini. L’ex tecnico dell’Atalanta conosce bene il talento del nigeriano, con cui ha vissuto momenti esaltanti ma anche qualche frizione.

