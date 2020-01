Sembrava che fosse arrivato in estate come semplice operazione economica con il Napoli. Amadou Diawara si sta rivelando invece l’uomo in più di questa Roma di Fonseca, sfornando ottime prestazioni a ripetizione. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, su di lui sono finiti gli occhi di Chelsea e Tottenham che hanno mandato degli osservatori per visionarlo durante il match contro la Juventus.