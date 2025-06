In attesa di sviluppi concreti sul fronte De Cuyper, la Roma continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi per la corsia mancina. Con l’addio di Angelino sempre più probabile, la dirigenza giallorossa vuole regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo esterno in grado di interpretare il ruolo secondo le esigenze del tecnico.

Secondo quanto riportato dal portale olandese Voetbal International, tra i nomi seguiti c’è anche quello di David Møller Wolfe, terzino sinistro norvegese classe 2002 attualmente in forza all’AZ Alkmaar. Un profilo giovane ma già ben rodato, reduce da una stagione da 31 presenze in Eredivisie, impreziosita da due gol e sei assist. Il giocatore è stato avversario della Roma nello scorso gennaio in Europa League e avrebbe impressionato positivamente gli osservatori giallorossi.

La valutazione dell’AZ si aggira attorno ai 9-10 milioni di euro, cifra abbordabile che rende Wolfe un’opzione interessante anche in chiave strategica. Al momento non si registrano trattative avanzate, ma il suo nome resta tra quelli da tenere d’occhio per il ruolo di esterno basso nel nuovo progetto romanista.