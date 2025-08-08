La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi offensivi in vista dell’imminente avvio di stagione. Con l’obiettivo dichiarato di lottare per un posto in Champions League, la dirigenza giallorossa sta valutando diverse opzioni per regalare a Gasperini un giocatore capace di agire alle spalle della punta, indipendentemente dal fatto che il titolare sia Ferguson o Dovbyk.
Come riportato da Filippo Biafora in diretta a Radio Manà Manà, tra i profili seguiti c’è quello di Jaden Philogene, classe 2002 in forza all’Ipswich Town. L’esterno offensivo inglese, sotto contratto fino al 2029, è arrivato a gennaio dall’Aston Villa ma ha vissuto la retrocessione del club in Championship.
Al momento non è stata avviata alcuna trattativa: si tratta di un interesse preliminare che potrebbe diventare concreto solo se la pista Echeverri, già complicata, dovesse tramontare del tutto. Philogene rappresenterebbe dunque una soluzione alternativa, un “piano B” su cui la Roma potrebbe puntare per rinforzare il reparto offensivo.