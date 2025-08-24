Il mercato giallorosso continua a regalare colpi di scena e, mentre si attende una risposta da Jadon Sancho, la Roma non vuole farsi trovare impreparata. La dirigenza capitolina è alla ricerca di un giocatore capace di saltare l’uomo e garantire qualità nell’ultimo terzo di campo, un profilo richiesto espressamente da Gian Piero Gasperini per il suo progetto tattico.

Come riportato da CaughtOffside, nelle ultime ore a Trigoria è tornato a circolare il nome di Federico Chiesa. L’esterno italiano, attualmente sul mercato, rappresenterebbe un rinforzo di primo livello, ma l’operazione non è semplice: la concorrenza è folta e di spessore. In Italia, infatti, Milan, Napoli, Inter e Atalanta hanno già manifestato interesse, mentre dall’estero si muove il Fulham.