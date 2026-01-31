Mercato Roma, spunta anche Bryan Zaragoza: esterno proposto dai tedeschi

Il mercato della Roma continua a muoversi anche su piste meno appariscenti, fatte di occasioni e profili funzionali più che di nomi da prima pagina. In attesa di eventuali colpi più rumorosi, a Trigoria si valutano proposte che possono arricchire le rotazioni offensive senza stravolgere gli equilibri.

Come riportato da Il Messaggero, nelle ultime ore ai giallorossi sarebbe stato proposto anche Bryan Zaragoza. L’esterno offensivo spagnolo, classe 2001, è di proprietà del Bayern Monaco ma attualmente in forza al Celta Vigo, dove sta trovando continuità tra Liga ed Europa League.

Ala mancina rapida e tecnica, nonostante la statura ridotta (164 cm), Zaragoza ha collezionato 19 presenze e un gol in campionato, oltre a una rete europea contro il Bologna. La formula dell’operazione sarebbe ritenuta interessante dalla Roma: prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13.