Mercato Roma: sondaggio per Ezzalzouli del Betis. Contatti in corso

La Roma continua a lavorare sul mercato per rinforzare la propria rosa, con un occhio di riguardo al ruolo di esterno sinistro. Stando a quanto riportato da Lorenzo Canicchio di Gazzetta Regionale, tra i vari profili attenzionati da Massara spicca quello di Abdessamad Ezzalzouli, attualmente in forza al Real Betis.

Il giovane marocchino, classe 2001, ha chiuso l’annata con un bottino di 9 gol e 5 assist in tutte le competizioni, mostrando una crescita costante sia in termini di numeri che di impatto in campo. Particolarmente impressionante è stato il suo contributo in Conference League, dove ha messo a segno tre gol tra semifinali e finale, confermandosi decisivo nei momenti clou della competizione. La capacità del calciatore di incidere nelle zone offensive e la sua esplosività in mezzo al campo, lo rendono un profilo ideale per il sistema di gioco della Roma, che cerca un esterno capace di creare superiorità numerica.

Un dettaglio non trascurabile nella trattativa è rappresentato dall’agenzia che cura gli interessi del giocatore, la IF Football, la stessa che gestisce il terzino Angeliño. Questo legame potrebbe facilitare le negoziazioni, considerando i buoni rapporti già instaurati tra il club giallorosso e l’agenzia.