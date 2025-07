La Roma è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo in vista della nuova stagione. Tra i nomi che circolano con insistenza c’è quello di Aaron Anselmino, giovane centrale di proprietà del Chelsea. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il difensore argentino potrebbe arrivare nella capitale in prestito, un’operazione che potrebbe rappresentare una soluzione strategica per il club giallorosso, nonostante il giocatore sia ancora considerato un extracomunitario.

Anselmino, classe 2005, è uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico argentino. Acquistato dal Chelsea la scorsa estate dal Boca Juniors per circa 17 milioni di sterline, il giovane difensore è stato lasciato in prestito al club argentino fino a gennaio 2025 per continuare il suo percorso di crescita.

Ora, i Blues sono intenzionati a testarlo in Europa, e la Roma si è inserita tra le squadre interessate a un prestito per la stagione 2025/26. La sua fisicità (1,86 m di altezza), unita a una buona tecnica e alla capacità di vincere i duelli individuali, lo rendono un profilo intrigante per il sistema di gioco di Gian Piero Gasperini.