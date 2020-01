Slitta la firma di Spinazzola con l’Inter. Le visite mediche del terzino azzurro sono cominciate nella giornata di oggi in ritardo e dunque dovranno essere completate domani. Non dovrebbe esserci dunque nessun problema a completare lo scambio con Politano, che per questo motivo non è ancora stato ufficializzato come nuovo giocatore della Roma. Lo riporta Sky Sport.