Il mercato non dorme mai, soprattutto quando si accendono i riflettori su profili giovani e in costante crescita. In casa Roma si guarda con attenzione alle evoluzioni attorno a Neil El Aynaoui, centrocampista che in pochi mesi ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, attirando l’interesse di diversi top club europei.

Secondo quanto riportato da Radio Manà Manà Sport, tra le società più attente ci sarebbe addirittura il Real Madrid. I Blancos sarebbero rimasti colpiti in particolare dalle prestazioni offerte con il Marocco, dove il centrocampista ha brillato anche in occasione della Coppa d’Africa, mostrando personalità e qualità da palcoscenici internazionali.

Arrivato in estate dal Lens, El Aynaoui è cresciuto partita dopo partita, diventando un tassello prezioso per l’equilibrio del centrocampo giallorosso. La Roma, consapevole del valore e del potenziale del giocatore, non avrebbe intenzione di privarsene facilmente: solo un’offerta ritenuta davvero irrinunciabile potrebbe far vacillare la dirigenza. Per ora, però, la linea resta chiara: puntare su di lui come perno del presente e, soprattutto, del futuro.