Da diverso tempo ormai Alexis Saelemaekers si è preso la fascia destra della Roma. L’esterno belga, però, è nella Capitale solo in prestito, con il cartellino che appartiene al Milan, con cui la scorsa estate c’è stata una trattativa che ha coinvolto anche Tammy Abraham, andato a Milano con la stessa formula. Ghisolfi, ormai da tempo, è intenzionato ad acquistare a titolo definitivo il numero 56, anche se con i rossoneri non c’è alcun accordo. E l’interesse fuori dall’Italia, considerando le prestazioni, aumenta.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Nottingham Forest, favola di questa edizione della Premier League, ha messo gli occhi proprio su Saelemaekers, il quale ha una valutazione di circa 25 milioni, cifra che gli inglesi non avrebbero problemi a sborsare. Il Milan, dal canto suo, accetterebbe di fare plusvalenza e darebbe il benestare alla cessione senza troppe difficoltà. La destinazione, però, non soddisfa il calciatore, che vorrebbe restare in giallorosso.

A favorire la trattativa per i Friedkin potrebbe essere proprio Abraham; le sue ultime e convincenti prestazioni, infatti, potrebbero portare il Milan a voler confermare in rossonero il calciatore di proprietà della Roma. L’inglese stesso, come Saelemaekers, sarebbe ben felice di proseguire la propria avventura con il club attuale. Si potrebbe quindi intavolare da zero una nuova trattativa a titolo definitivo che coinvolgerebbe i due giocatori: questo, almeno, il piano di Ghisolfi.