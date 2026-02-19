Il mercato non si ferma mai, soprattutto quando si avvicina la fine della stagione e iniziano le prime valutazioni sui giocatori in prestito. In casa Roma uno dei nomi da monitorare è quello di Saud Abdulhamid, il cui futuro potrebbe intrecciarsi con la Premier League.

Secondo quanto riportato dal portale teamtalk.com, Saud Abdulhamid – attualmente in prestito al RC Lens con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro e controriscatto a favore della Roma – sarebbe finito nel mirino di Newcastle United ed Everton. Il terzino saudita ha collezionato 18 presenze stagionali tra tutte le competizioni, con un gol e quattro assist, attirando l’attenzione degli osservatori inglesi.

Il Newcastle, sostenuto dal fondo PIF, è alla ricerca di un nuovo terzino destro in vista dei possibili addii di Trippier e Krafth e delle incertezze su Livramento. Anche l’Everton, di proprietà dei Friedkin, osserva con interesse l’evolversi della situazione. La Roma, forte del controriscatto, resta spettatrice interessata ma potrebbe presto trovarsi al centro di nuove dinamiche di mercato.