Con la stagione appena conclusa, la Roma si ritrova a fare i conti con le attenzioni del mercato nei confronti dei suoi giocatori più in vista. Tra questi c’è Evan Ndicka, autore di un’annata solida al centro della difesa giallorossa, nonostante le difficoltà complessive della squadra. Le sue prestazioni, affidabili e in crescita, non sono passate inosservate ai club d’Oltremanica.

Secondo quanto riportato dal portale RMC Sport, sia il Manchester United che il Tottenham hanno effettuato una richiesta di informazioni sul difensore ivoriano classe 1999. Entrambe le società inglesi sono alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato e vedono in Ndicka un profilo interessante per età, esperienza internazionale e caratteristiche fisiche.

La Roma valuta il giocatore 40 milioni di euro, una cifra che potrebbe rivelarsi un ostacolo ma non impossibile per le finanze dei club di Premier League. Intanto, Ndicka non ha fretta: intende prendersi del tempo per valutare con attenzione tutte le proposte e decidere con calma il proprio futuro. Un dossier da tenere d’occhio, anche per capire le reali intenzioni del club capitolino sul fronte cessioni.