Mercato Roma. Si segue Barisic dei Glasgow Rangers: su di lui c’è anche il Milan

Borna Barisic è uno dei giocatori più in forma del momento e quest’anno nella vittoria dei Glasgow Rangers in casa del Celtic ha fornito ben due assist, da inizio stagione ne ha serviti in totale tredici. L’ex Dinamo Zagabria è uno dei vari profili seguiti dalla Roma per occupare il posto di vice “Kolarov”. Inoltre il terzino sinistro si è levato anche la soddisfazione di trovare i suoi primi gol con la maglia dei Rangers, grazie a due punizioni chirurgiche. Su di lui però c’è anche il Milan, che lo sta seguendo per sostituire Ricardo Rodriguez. Lo riporta il sito calciomercato.it.