Il mercato della Roma resta in movimento anche lontano dai riflettori principali, con la dirigenza giallorossa che continua a monitorare diverse opportunità per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione. Tra piste che sembravano raffreddate e scenari che possono riaprirsi, non mancano i contatti esplorativi.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe ripreso i dialoghi per Joshua Zirkzee, tornando a parlare sia con l’entourage del giocatore sia con il Manchester United. Il club inglese, nel frattempo, ha appena ufficializzato Michael Carrick come nuovo allenatore, un passaggio che potrebbe incidere anche sulle strategie di mercato dei Red Devils.

La possibilità di rivedere Zirkzee come obiettivo concreto dipenderà soprattutto dalla volontà dell’attaccante olandese, chiamato a valutare il proprio futuro e il ruolo che potrebbe avere in un nuovo progetto tecnico. Al momento non c’è una trattativa avanzata, ma i contatti confermano come la Roma stia tenendo aperte più opzioni.