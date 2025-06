La Roma guarda avanti e, mentre lavora sulle uscite, comincia anche a muoversi concretamente sul fronte acquisti. Il nuovo direttore sportivo giallorosso, Ricky Massara, ha messo nel mirino un giovane profilo della Ligue 1: si tratta di Hakon Arnar Haraldsson, trequartista islandese classe 2003 in forza al Lille.

Arrivato in Francia due estati fa dal Copenaghen per circa 15 milioni di euro, il ragazzo ha dimostrato qualità interessanti, chiudendo l’ultima stagione con 25 presenze e 5 reti in campionato. Il Lille lo ha blindato con un contratto fino al 2028, ma il giocatore piace molto alla Roma, che potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane.

Il costo dell’operazione si aggira attorno ai 20 milioni, cifra importante ma sostenibile se dovessero concretizzarsi alcune cessioni. L’islandese rappresenta un profilo ideale per il progetto giallorosso: giovane, talentuoso e con margini di crescita, rispecchia l’identikit perfetto per una squadra che vuole ringiovanire l’organico e tornare a competere ai massimi livelli, Champions League compresa.