Continuano ad uscire indiziati per il ruolo della panchina della Roma. I nomi attualmente sono quelli di Gasperini e Farioli sullo sfondo e, quello di Nuno Espirito Santo, tecnico del Nottingham Forrest che sembra andare per la maggiore. Come riporta Il Messaggero, però, quello del portoghese non sembrerebbe essere l’unico nome sondato in queste ultime ore.

Sulla lista infatti spunta anche il nome di Adolf Hutter, tecnico del Monaco. Classe 1970, alla guida del club del Principato per la seconda stagione raggiungendo in classifica un secondo e un terzo posto. In passato ha allenato Salisburgo, Young Boys, Eintracht Francoforte e Borussia M’Gladbach.