I giallorossi sempre più attivi sul mercato, monitorano Igor Paixao come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Tuttavia, la concorrenza per il brasiliano sembra aumentare dopo esserci stato l’inserimento di un club inglese per il calciatore. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Leeds United ha messo sul piatto un’offerta superiore ai 30 milioni di euro per l’ala del Feyenoord.

Il 25enne, reduce da una stagione strepitosa con 19 gol e 14 assist, è da tempo nel mirino della Roma, che ora deve fare i conti con la concorrenza agguerrita del club inglese. I giallorossi, guidati da Gasperini, monitorano attentamente la situazione, ma la proposta del Leeds potrebbe complicare i piani. Con il Marsiglia e altri club in lista, la corsa per Paixão si fa sempre più serrata.

Il direttore sportivo Massara resta vigile, pronto a capire se insistere per portare il talento brasiliano nella Capitale. I prossimi giorni sarrano decisivi per comprendere se il classe 2000 resterà un’occasione concreta per la Roma o se deciderà di approdare in Inghilterra. In caso di fumata bianca con il club inglese, i giallorossi dovranno virare su un altro calciatore per rinforzare il reparto offensivo.