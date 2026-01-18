Il mercato della Roma continua. Dopo l’arrivo di Donyell Malen e di Robinio Vaz, il ds Frederic Massara continua a monitorare nuove possibili entrate per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la Roma non cambia idea su Joshua Zirkzee. L’attaccante ieri non è stato convocato per il derby di Manchester, vinto 2-0 dall’United contro il City. L’infortunio sarebbe il problema principale, al polpaccio, con uno stop di due settimane circa. Ma nulla di tutto questo dovrebbe mettere la trattativa a rischio. Adesso la palla passa a Carrick e al Manchester United, mentre Massara attende un segnale per lanciare l’assalto definitivo.