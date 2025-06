Il mercato in uscita della Roma prosegue con attenzione, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Angeliño. Il terzino spagnolo, è in lista di partenza e nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato a diversi club inglesi, tra cui anche il Sunderland.

Come riportato da Fabrizio Romano, però, la pista che portava ai “Black Cats” sembra essersi ormai raffreddata. Il club inglese ha infatti deciso di puntare su Reinildo Mandava dell’Atletico Madrid, classe 1994, che avrebbe già trovato un’intesa per un contratto biennale. Una scelta che chiude, con ogni probabilità, la porta ad Angeliño, almeno in direzione Sunderland.

Restano in piedi le opzioni Bournemouth, Crystal Palace e Girona, ma la Roma dovrà accelerare i tempi se vorrà piazzare il laterale sinistro prima dell’inizio del ritiro estivo.