Il mercato della Roma continua a svilupparsi tra necessità e opportunità, con il club ancora alla ricerca di rinforzi in difesa e sull’esterno offensivo. A centrocampo, invece, uno dei profili seguiti con attenzione nelle scorse settimane rischia di sfumare. Si tratta di Nelson Deossa, talentuoso classe 2000 del Monterrey, messosi in mostra durante l’ultimo Mondiale per Club.

Secondo quanto riportato da W Radio Colombia, nelle ultime ore il Betis Siviglia ha intensificato i contatti per assicurarsi il centrocampista colombiano. Una delegazione del club spagnolo sarebbe già in viaggio verso il Messico per provare a chiudere la trattativa nei prossimi giorni. Il Betis, attualmente in pole, ha superato anche la concorrenza del Palmeiras e sembra intenzionato a pagare la clausola rescissoria fissata a 16 milioni di euro.

Per la Roma, che aveva monitorato con interesse il giocatore, la strada ora appare in salita. Deossa resta un nome seguito da diversi club europei, ma il sorpasso del Betis potrebbe risultare decisivo in tempi brevi.