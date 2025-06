Dopo una stagione vissuta da protagonista silenzioso alle spalle di Dovbyk, per Eldor Shomurodov si apre una nuova opportunità in Serie A. L’attaccante uzbeko, che ha ritrovato minutaggio e fiducia, è pronto a salutare la Roma per iniziare una nuova avventura, questa volta in una piazza in crescita come quella di Cremona.

Secondo quanto riportato da Retesport, la Cremonese, fresca di promozione in Serie A, ha messo gli occhi sull’ex attaccante di Genoa e Cagliari. Il club grigiorosso avrebbe già trovato un’intesa di massima con il giocatore, che preferisce rimanere nel campionato italiano nonostante le offerte ricevute dall’estero.

Ora il nodo principale resta la trattativa con il direttore sportivo della Roma, Massara, che non intende fare sconti: la richiesta si aggira intorno agli 8 milioni di euro. La volontà del calciatore potrebbe giocare un ruolo chiave nella buona riuscita dell’operazione.