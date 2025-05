Nel sabato delle grandi attese, c’è una partita che va ben oltre la posta in palio per i suoi protagonisti diretti. La finale dei playoff di Championship tra Sunderland e Sheffield United, in programma oggi alle ore 16:00 al Wembley Stadium, cattura l’attenzione anche in casa Roma. Non tanto per motivi sportivi quanto per importanti risvolti di mercato.

Come riportato da Il Tempo, i giallorossi seguono da vicino il match perché il futuro di Enzo Le Fée, centrocampista francese in prestito al Sunderland, è legato proprio all’esito della sfida. In caso di promozione del club inglese in Premier League, scatterà l’obbligo di riscatto per il giocatore, fissato a 18 milioni di euro più 6 milioni di bonus. Non solo: la Roma manterrebbe anche una clausola del 10% sulla futura plusvalenza.

Una partita che può valere dunque un’importante iniezione di liquidità per il club capitolino, sempre attento alle dinamiche finanziarie e alle opportunità di valorizzazione del proprio parco giocatori. Tutto passa da Wembley.