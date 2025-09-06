News

Mercato Roma, sfuma Trossard: rinnovo in vista con l’Arsenal

Niente Roma nel futuro di Leandro Trossard. L’ala belga, 30 anni, resterà all’Arsenal. Il club giallorosso, come ricordato anche da Gasperini nel video di fine mercato, ha rinviato a gennaio la ricerca di un esterno mancino. Ma difficilmente il nome sarà quello del giocatore belga.

Secondo Fabrizio Romano, Trossard avrebbe già trovato ad agosto l’intesa per il rinnovo con i Gunners, in scadenza a giugno. Una mossa che chiude ogni spiraglio, non solo per la Roma ma anche per il Besiktas: in Turchia il mercato è ancora aperto fino al 12 settembre, ma la pista non ha più futuro.

