Il mercato della Roma incassa un colpo a centrocampo: Richard Rios non vestirà la maglia giallorossa. Dopo una lunga trattativa con il Palmeiras e settimane di contatti, il club capitolino è costretto a rinunciare al centrocampista colombiano, che ha scelto il Benfica come nuova destinazione.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club portoghese ha definito l’operazione sulla base di 30 milioni di euro, pagabili in tre tranche. Decisivo il blitz del direttore sportivo Rui Pedro Braz, che ha raggiunto l’intesa direttamente in Brasile, superando la concorrenza della Roma, che aveva inserito Rios in cima alla lista dei desideri per il centrocampo di Gian Piero Gasperini.

Le esitazioni del giocatore sull’approdo nella Capitale hanno spinto la dirigenza giallorossa a virare su Neil El Aynaoui, profilo seguito in parallelo ma non considerato un’alternativa diretta. Rios è atteso la prossima settimana a Lisbona per visite mediche e firma ufficiale.