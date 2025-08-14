Mercato Roma: sfuma la pista Brobbey, richieste dell’Ajax troppo alte

La Roma si trova costretta a fare un passo indietro nella corsa a Brian Brobbey, l’attaccante olandese classe 2002 dell’Ajax. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui Sky Sport e Gianluca Di Marzio, i giallorossi avevano manifestato un forte interesse per il giovane centravanti, considerato un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo della squadra guidata da Gasperini. Tuttavia, le elevate richieste economiche del club olandese hanno raffreddato la trattativa, spingendo Massara a guardare altrove per soddisfare le esigenze di mercato.

I giallorossi hanno fatto un’offerta per il calciatore, ma il club olandese ha chiesto troppo” ha dichiarato Di Marzio, sottolineando come la distanza tra domanda e offerta sia stata tale da impedire qualsiasi sviluppo immediato della trattativa. L’ostacolo principale è rappresentato proprio dalla valutazione fatta dall’Ajax, che non intende cedere il proprio centravanti se non a fronte di una cifra importante.