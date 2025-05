La Roma pensa al futuro e spunta un nuovo nome per l’attacco. Nelle ultime ore la società non è solo alla ricerca del nuovo allenatore, ma anche di profili prolifici per la prossima stagione. Tra questi, i giallorossi avrebbero indicato come possibile innesto Francisco Conceicao, attualmente ai margini della rosa bianconera nell’ultimo periodo.Il portoghese in prestito alla Juventus, dopo un ottimo avvio di stagione con Motta, ha notevolmente perso spazio, soprattutto dopo l’arrivo in panchina di Tudor.

Come riporta Tuttosport, sul classe 2002 che finora ha collezionato in bianconero 5 gol in 33 presenze, non ci sarebbe solo l’interesse dei giallorossi, ma anche il Milan che sarebbe sondando il territorio per un suo possibile approdo a Milanello.

Il destino del giocatore però, rimane tra le mani della Juventus, che potrebbe decidere di riscattarlo pagando al Porto una clausola rescissoria di 30 milioni di euro da esercitare entro il 15 luglio