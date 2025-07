Il mercato della Roma continua a muoversi su più fronti, e uno dei nomi più caldi resta quello di Ghilardi. Il difensore dell’Hellas Verona è in cima alla lista dei desideri per rinforzare il pacchetto arretrato giallorosso, e nelle ultime ore è arrivato un segnale importante sulla trattativa in corso.

Ghilardi non è stato convocato per l’amichevole di oggi pomeriggio tra il Verona e il Rovereto. Una scelta che alimenta le voci su una possibile partenza imminente, con la Roma che continua a trattare con i gialloblù per assicurarsi il centrale classe 2003, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina.

Nel frattempo, il nuovo direttore sportivo Massara lavora su più tavoli: El Aynaoui è già sbarcato a Fiumicino e ha superato le visite mediche, mentre Evan Ferguson è atteso in serata a Ciampino. Con l’uscita possibile di Cherubini come contropartita, la trattativa per Ghilardi potrebbe presto sbloccarsi.