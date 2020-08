Zakaria Sdaigui lascia la Roma in prestito. I giallorossi continuano nel loro intento di far fare esperienza ai giocatori pronti a lasciare la Primavera e questo è il caso di Sdaigui: come riportato da gianlucadimarzio.com, il classe 2000 lascerà Trigoria per giocare un anno al Gubbio, squadra di Serie C. Nella scorsa stagione agli ordini di Alberto De Rossi ha accumulato 10 presenze, mettendo a referto 4 reti e fornendo 2 assist.