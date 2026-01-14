Mercato Roma, scossa in avanti: nessuno è incedibile, anche Dybala in bilico

La Roma muove le pedine del proprio reparto offensivo e apre ufficialmente una fase di profonda valutazione interna, mentre accoglie Robinio Vaz e Malen, due innesti che modificano equilibri e gerarchie nel settore avanzato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, al momento nessun attaccante può considerarsi davvero sicuro del posto o incedibile: ogni profilo è oggetto di analisi, ogni scenario resta sul tavolo. Una situazione che coinvolge anche Paulo Dybala, il cui contratto scade a fine stagione e che, proprio per questo, entra inevitabilmente nei discorsi legati al futuro del reparto. Le informazioni raccolte indicano che, di fronte a un’offerta ritenuta adeguata, la Roma prenderebbe in considerazione la cessione dell’argentino già in questa sessione di mercato, senza attendere l’estate. Dal Brasile e dall’Arabia Saudita arrivano apprezzamenti e primi segnali di interesse, che potrebbero trasformarsi in proposte concrete nelle prossime settimane.