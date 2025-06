La Roma lavora anche sul fronte delle uscite in questa prima fase del mercato estivo. Tra i nomi destinati a lasciare la Capitale c’è quello di Saud Abdulhamid, primo calciatore arabo della storia della Serie A, arrivato lo scorso anno ma mai realmente entrato nelle rotazioni giallorosse. Per il terzino saudita si profila una nuova esperienza in prestito.

Come riportato dal portale turco Fotospor, Saud è stato recentemente proposto sia al Besiktas che al Trabzonspor, ma le risposte dei due allenatori, Ole Gunnar Solskjaer e Fatih Tekke, sono state negative: entrambi non lo hanno ritenuto adatto al progetto tecnico.

Al momento la destinazione più probabile resta il Tolosa, con cui la Roma avrebbe già avviato una trattativa per il prestito. Sullo sfondo, inoltre, c’è anche l’interesse del Lens, altro club francese che sta monitorando la situazione.