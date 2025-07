Con il mercato in pieno fermento, la Roma continua a lavorare non solo sui rinforzi, ma anche sulle uscite. Dopo l’arrivo in mattinata di Wesley dal Flamengo, il club giallorosso è pronto a sfoltire la rosa, soprattutto in quei reparti dove abbonda la concorrenza. Uno dei nomi destinati a lasciare la Capitale è quello di Saud Abdulhamid, terzino destro classe 1999 arrivato lo scorso anno dall’Al Hilal.

Come riportato da Sky Sport, sono in corso trattative tra la Roma e il Tolosa, club di Ligue 1 interessato a portare il giocatore in Francia. Il trasferimento, che dovrebbe avvenire in prestito, appare sempre più probabile: Abdulhamid ha collezionato meno di 400 minuti complessivi in maglia giallorossa e non è mai riuscito a imporsi nelle gerarchie tecniche.

L’arrivo di Wesley, fortemente voluto da Gian Piero Gasperini, rappresenta un ulteriore segnale della chiusura degli spazi per il difensore arabo, ormai fuori dal progetto tecnico. La destinazione francese potrebbe offrirgli maggiore continuità e un’occasione per rilanciarsi dopo una stagione opaca in Serie A.