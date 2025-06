Inizia a prendere forma la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, e tra entrate e uscite, il lavoro del responsabile dell’area tecnica Florent Ghisolfi è già fitto. Oltre alla ricerca di profili funzionali al gioco dell’ex tecnico dell’Atalanta, la priorità del club è anche sfoltire la rosa da quei giocatori considerati fuori dal progetto tecnico. Tra questi figura Saud Abdulhamid, terzino destro saudita arrivato con aspettative importanti ma che, per ora, non ha convinto pienamente.

Come riportato da Il Tempo, Abdulhamid non resterà a Trigoria nella prossima stagione: il club starebbe infatti valutando la possibilità di cederlo in prestito per permettergli di maturare altrove. La prossima settimana è previsto un incontro tra le parti per fare chiarezza sul futuro del giocatore. In questa stagione il classe 1999 ha collezionato 412 minuti complessivi, con 1 gol e 1 assist all’attivo, un rendimento non sufficiente per guadagnarsi un posto stabile in rosa, nonostante l’impegno mostrato in ogni occasione.

La fascia destra resta quindi un nodo da sciogliere per Gasperini, che chiede interpreti intensi e affidabili per i suoi meccanismi ad alta intensità. Con Saelemaekers tornato al Milan, Çelik ormai utilizzato da braccetto e Soulé sacrificato in quel ruolo, la Roma dovrà intervenire in modo deciso anche su questo fronte.