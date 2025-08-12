Mercato Roma, Sancho, Jackson e Nkunku: le occasioni di lusso a fine mercato

Chi cerca rinforzi in attacco deve tenere d’occhio questi tre nomi. Tre profili diversi, ma con un destino in comune: non sono più nei progetti di Manchester United e Chelsea.
Secondo Angelo Mangiante, ora sono sul mercato, offerti a diversi club, ma pesano ingaggi importanti e valutazioni elevate. Un muro che al momento frena trasferimenti a titolo definitivo.
Ma il tempo stringe e con la chiusura del mercato alle porte, si aprono scenari interessanti: prestiti vantaggiosi per questi “esuberi di lusso”, pronti a cambiare aria e rilanciarsi altrove.
Tra le squadre in agguato chi sa se ci sia anche l’interesse della Roma, che potrebbe cogliere una di queste opportunità per rinforzare l’attacco senza pesare troppo sul bilancio.