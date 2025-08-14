Mercato Roma: Salah-Eddine fuori dai piani di Gasperini, si avvicina il ritorno in Olanda

La Roma continua a lavorare sul mercato per sfoltire la rosa e definire le gerarchie in vista della stagione 2025/26. Tra i giocatori in bilico c’è Anass Salah-Eddine, il giovane terzino olandese classe 2002 non sembra rientrare nei piani tecnici di Gian Piero Gasperini e potrebbe presto fare ritorno in patria.

Arrivato nella Capitale a gennaio 2025 dal Twente per una cifra complessiva di circa 10 milioni di euro (8 milioni più bonus), Salah-Eddine era stato accolto come un investimento per il futuro. Tuttavia, la sua avventura in giallorosso non è mai decollata. Dopo una seconda parte di stagione con sole tre presenze sotto la gestione di Claudio Ranieri, il laterale sinistro ha continuato a faticare per trovare spazio, tanto che Gasperini, durante le amichevoli precampionato, gli ha spesso preferito il giovane Reale, prodotto del settore giovanile romanista.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giocatore è scivolato ai margini delle rotazioni, con il nuovo tecnico che in alcune occasioni ha adattato altri elementi, come Devyne Rensch, sulla fascia sinistra, pur di non schierare l’olandese. Nelle ultime tre amichevoli contro Lens, Aston Villa ed Everton, l’olandese ha accumulato appena 4 minuti in campo, un dato che sottolinea la sua esclusione dalle gerarchie.

L’entourage del giocatore, consapevole della situazione, si starebbe già muovendo per trovare una nuova sistemazione. La pista più concreta porta a un ritorno in Olanda, con il Feyenoord che, secondo Voetbal International, avrebbe avviato contatti con la Roma e il giocatore stesso.