Il futuro dell’attacco giallorosso è tutto da scrivere. In casa Roma si avvicina il momento delle valutazioni profonde, con la dirigenza pronta a rivedere assetto e gerarchie del reparto offensivo in vista della prossima stagione. Non si tratta di una rivoluzione annunciata, ma di una riflessione ampia che potrebbe portare a scelte anche dolorose.

Come riportato dal Corriere della Sera, a fine campionato diversi contratti arriveranno a scadenza e non verranno rinnovati. È il caso di Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, destinati a salutare Trigoria. Evan Ferguson, attualmente in prestito, farà invece ritorno al Brighton. Al contrario, Malen e Soulé sono considerati punti fermi del progetto e resteranno nella Capitale.

Il lavoro, però, non si fermerà qui. Serviranno almeno altre quattro pedine offensive: un centravanti di riserva — con Vaz possibile partente in prestito come Dovbyk — un esterno mancino e due giocatori di piede destro. Zaragoza e Venturino, nei prossimi mesi, proveranno a guadagnarsi la conferma sul campo, ma la sensazione è che l’estate romanista sarà particolarmente movimentata.