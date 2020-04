Mercato, dall’Inghilterra: Smalling verso il ritorno in patria

Il riscatto di Chris Smalling inizia a complicarsi. Nonostante il calciatore abbia dichiarato più volte di trovarsi bene nella Capitale, la sua permanenza a Roma sembra avere le ore contate. Secondo quanto riporta il Sun, il difensore inglese non rientra nei piani di Solskjaer, ma il Manchester United non è intenzionato ad abbassare la propria richiesta. I giallorossi continuano ad avere una prelazione rispetto alle altre squadre interessate, ma nessuno sconto. Diventa sempre più probabile un ritorno in Inghilterra a fine stagione.