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Mercato Roma, rifiutati 20 milioni per Pisilli

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 14/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, rifiutati 20 milioni per Pisilli

Un retroscena che racconta molto delle strategie della Roma e della fiducia nei propri giovani. Durante l’ultima finestra estiva di mercato, infatti, un club di Premier League ha provato a bussare con decisione alla porta giallorossa per uno dei talenti più promettenti del vivaio.

A svelarlo è stato l’esperto di mercato Niccolò Schira attraverso il proprio profilo X, dove ha raccontato di un’offerta importante presentata dal Tottenham Hotspur. Il club londinese avrebbe messo sul piatto 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista.

La Roma ha però deciso di rifiutare la proposta, confermando la volontà di puntare con decisione su Niccolò Pisilli, classe 2004 considerato uno dei prospetti più interessanti del progetto tecnico giallorosso. Una scelta che testimonia la linea societaria orientata alla valorizzazione dei talenti cresciuti in casa. 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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