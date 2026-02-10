Una notizia di mercato che racconta bene gli equilibri interni e le scelte tecniche della Roma in una fase delicata della stagione. Un retroscena che emerge a distanza di settimane e che aggiunge un tassello interessante al percorso recente di Pierluigi Gollini in giallorosso.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, durante la sessione invernale di calciomercato il Besiktas aveva messo nel mirino il portiere classe ’95. Prima di virare su Vasquez, il club turco aveva infatti presentato un’offerta alla Roma per l’estremo difensore, trovando però un muro sia da parte della società sia da Gian Piero Gasperini.

Il tecnico piemontese, nonostante i rapporti tutt’altro che semplici avuti con Gollini in passato, ha scelto di puntare su di lui, bloccandone la cessione. Dopo la gara di Europa League contro il Panathinaikos, Gasperini aveva sottolineato la crescita del portiere: “L’ho ritrovato maturato e cresciuto, ha lavorato benissimo in questi mesi”. Segnali chiari di come Gollini stia diventando una presenza sempre più affidabile e centrale all’interno del gruppo giallorosso.