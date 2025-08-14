Calciomercato

Mercato Roma, Rensch sacrificabile in caso di offerta importante

La Roma si trova in una fase cruciale del calciomercato estivo, con l’obiettivo di ottimizzare la rosa in vista di una stagione lunga e impegnativa. Tra i nomi al centro dell’attenzione c’è Devyne Rensch, il giovane terzino olandese arrivato dall’Ajax a gennaio 2025 per 5,25 milioni di euro più 750 mila di bonus. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il classe 2003 non è considerato un incedibile nella rosa di Gasperini, ma la sua eventuale cessione dipenderà esclusivamente dall’arrivo di un’offerta economicamente vantaggiosa.

Rensch, 22 anni, è stato acquistato dai giallorossi con l’intento di rinforzare la fascia destra, grazie alla sua versatilità tattica. Capace di giocare come terzino destro, centrale difensivo o persino come esterno in un centrocampo a cinque, l’olandese rappresenta un elemento prezioso per la sua capacità di adattarsi a più ruoli. Durante la sua breve permanenza in giallorosso, tuttavia, non è riuscito a conquistare un posto da titolare fisso. Nonostante il tecnico apprezzi la sua duttilità, la dirigenza capitolina, guidata dal direttore sportivo Massara, sembra aperta a valutare offerte per il giocatore, purché siano in grado di generare una plusvalenza significativa.

Scritto da Redazione

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE

I più letti

© Pagineromaniste.com