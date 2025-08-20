La Roma continua a muoversi sul mercato in cerca di rinforzi per la difesa e tra i nomi più caldi resta quello di Jan Ziolkowski. Il giovane centrale polacco, attualmente al Legia Varsavia, ha già manifestato la sua volontà di trasferirsi nella Capitale e avrebbe dato la sua parola al club giallorosso.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nonostante il Legia stia ascoltando altre proposte e abbia alzato le richieste inserendo una percentuale più alta sulla futura rivendita, la volontà del giocatore è chiara: indossare la maglia della Roma. Toccherà ora al DS Massara trovare la quadra con la società polacca per chiudere un’operazione che resta complessa ma possibile.

Sul fronte uscite, intanto, il club capitolino valuta l’addio di Anass Salah-Eddine, che potrebbe lasciare la squadra già nelle prossime settimane.