La Roma non molla la pista Kostas Tsimikas. Negli ultimi giorni di questa sessione estiva di calciomercato, i giallorossi stanno intensificando i contatti con il Liverpool per assicurarsi il terzino sinistro greco, classe 1996. L’obiettivo è chiaro: fornire a Gian Piero Gasperini un’alternativa di qualità ad Angelino sulla fascia sinistra, soprattutto in vista dell’imminente uscita di Salah-Eddine.

Tuttavia, la trattativa si presenta complessa, con il Liverpool che sembra preferire una cessione definitiva e altre squadre pronte a inserirsi nella corsa per il giocatore. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Roma starebbe cercando di convincere i Reds per il prestito. Per il terzino greco sono in corsa anche il Marsiglia e un altro club.