La Roma continua a lavorare in chiave futura, puntando su giovani profili da far crescere all’interno del proprio settore giovanile. La strategia del club giallorosso non si concentra solo sui nomi già affermati, ma guarda anche al talento emergente, con l’obiettivo di costruire una base solida per gli anni a venire.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma ha ingaggiato Radoslaw Zelezny, portiere polacco classe 2006. Il giocatore arriva a parametro zero, dopo la conclusione della sua esperienza con la Juventus Under 20 e il mancato rinnovo del contratto.

Nella stagione appena conclusa, Zelezny ha collezionato 25 presenze, subendo 42 gol e riuscendo a mantenere la porta inviolata in 4 occasioni. Numeri che raccontano di un portiere giovane ma già abituato alla competizione, pronto ora a mettersi in gioco in una nuova realtà come quella capitolina. Un investimento a basso costo, ma con potenziale interessante per il futuro della Roma.