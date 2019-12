Il ds Petrachi in questi giorni sta lavorando anche per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Come riporta il quotidiano Corriere dello Sport, tra i possibili giocatori che potrebbero lasciare Trigoria a gennaio c’è anche Mert Cetin. Paulo Fonseca ha acconsentito nel mandare in prestito il difensore turco che così troverebbe più spazio e metterebbe anche più minuti nelle gambe in vista di una convocazione della Turchia per Euro 2020.