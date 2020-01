Mercato Roma. Politano non convocato per la Coppa Italia, attesi sviluppi in giornata

Matteo Politano è sempre più vicino ad un ritorno alla Roma. Il suo mister, Antonio Conte, non l’ha convocato per la gara di Coppa Italia contro il Cagliari. In giornata, infatti, ci potrebbero essere sviluppi sulla trattativa che porterebbe l’esterno interista alla Roma e Leonardo Spinazzola, terzino giallorosso, all’Inter. Restano, comunque, da sistemare ancora alcuni dettagli sugli ingaggi dei giocatori. Lo riporta gianlucadimarzio.com