Il calciomercato invernale entra nelle sue ore decisive e, anche se in Italia il gong finale è ormai imminente, all’estero restano margini di manovra più ampi. In particolare, la Super Lig turca continua a muoversi con attenzione, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo delle big di Istanbul.

Secondo quanto riportato da Fanatik.com, il Galatasaray è alla ricerca di un nuovo centravanti e avrebbe inserito nella propria lista di obiettivi anche Evan Ferguson. Il club giallorosso sarebbe pronto ad avviare i primi contatti con il Brighton per valutare la fattibilità dell’operazione, oltre a programmare dialoghi diretti con l’entourage dell’attaccante irlandese.

La finestra di mercato in Turchia resterà aperta fino al 6 febbraio, un dettaglio che potrebbe favorire eventuali sviluppi nelle prossime ore. Resta da capire la posizione del Brighton e del giocatore, mentre sullo sfondo osservano anche altri club europei interessati al classe 2004.