Mercato Roma, Pisilli nel mirino di diversi club: respinta un’offerta da 20 milioni

Il nome di Niccolò Pisilli continua a circolare con insistenza tra le voci di mercato. Il centrocampista classe 2004 della Roma, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, sta attirando l’attenzione di diversi club grazie alla crescita mostrata nelle ultime stagioni.

Secondo alcune indiscrezioni di mercato riportate dall’esperto Ekrem Konur, il giovane centrocampista sarebbe seguito con interesse da Juventus e Napoli, entrambe pronte a monitorare con attenzione i suoi progressi in vista delle prossime sessioni di mercato. L’interesse per Pisilli non riguarderebbe soltanto il campionato italiano. Anche dalla Premier League sarebbero arrivati segnali concreti, con il Tottenham che avrebbe già provato a muoversi per il talento romanista. Stando alle indiscrezioni, infatti, la Roma avrebbe respinto durante l’ultima sessione invernale un’offerta da circa 20 milioni di euro per il cartellino del ventunenne. Una proposta importante che però non ha convinto il club giallorosso, deciso a puntare sul proprio giovane centrocampista.

Con la finestra estiva di mercato che si avvicina, non è escluso che diversi club possano tornare alla carica per Pisilli, uno dei profili più interessanti del vivaio romanista e sempre più osservato anche a livello internazionale.