Jan Ziolkowski, giovane difensore centrale classe 2005 del Legia Varsavia, è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa. Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo tra i club è ormai in dirittura d’arrivo, con la “fumata bianca” attesa a breve, mentre si vocifera anche di una possibile convocazione in nazionale per il talento polacco.

Secondo quanto riportato dal portale polacco Przeglad Sportowy Onet, il nuovo commissario tecnico della nazionale polacca, Jan Urban, sarebbe pronto a convocare Ziolkowski per la prima volta nella selezione maggiore per gli impegni di settembre. Una notizia che, se confermata, rappresenterebbe un ulteriore riconoscimento del valore del giovane difensore, già nel mirino di Gian Piero Gasperini per rinforzare il reparto arretrato giallorosso.

L’operazione per portare il difensore a Trigoria è in fase avanzata. La Roma ha alzato l’offerta al club polacco, con un contratto fino al 30 giugno 2030 già concordato con il giocatore. Tuttavia, l’accordo non è ancora stato finalizzato a causa di un ultimo nodo legato alla percentuale sulla futura rivendita da riconoscere al Legia Varsavia. Secondo Il Corriere dello Sport, si discute di una cifra intorno al 10%, ma le parti stanno lavorando per trovare un’intesa definitiva. Ottimismo filtra da entrambe le parti, con nuovi contatti previsti nelle prossime ore per chiudere la trattativa.